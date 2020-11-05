Российский 5G запустят на частоте 6 ГГц и вряд ли раньше 2024 года

Запуск мобильных сетей пятого поколения в России становится всё ближе — под это дело уже запланировали выделить диапазон частот 6 ГГц и несколько сотен миллионов рублей.

При этом специалисты из российского научно-исследовательского института радио, занимающиеся данным вопросом, отдельно отметили, что ни о какой замене частот 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц в данном случае не идёт. Планируется, что диапазон 6 ГГц будет выступать в качестве своеобразной дополнительной полосы, «на всякий случай».

С точки зрения возможных характеристик сети 5G диапазон 6 ГГц обеспечивает нечто среднее между диапазонами 3 ГГц и 24 ГГц. По емкости сети и времени задержки он лучше, чем диапазон 3 ГГц, но хуже, чем диапазон 24 ГГц. А вот с точки зрения размеров зоны покрытия всё наоборот — лучше, чем 24 ГГц, но хуже, чем диапазон 3 ГГц. Евгений Девяткин , Замдиректора научно-технического центра НИИР

По подсчётам экспертов, проект потребует финансирования в размере от 200 до 300 млн рублей, а закончить его могут уже к концу 2021 года. При этом мобильные операторы уже высказали свой скепсис на этот счёт — по их мнению, 5G-сети в диапазоне 6 ГГц будут запущены не ранее 2024 года.

Источник: Известия