Российские власти создали приложение для борьбы с заражением COVID-19 на базе наработок Apple и Google

Журналисты Медузы выяснили, что министерство цифрового развития прямо сейчас занимается тестированием приложения, получившего название «Стопкоронавирус. Мои контакты». Они же отметили, что именно технология Exposure Notification, разработанная совместными усилиями Apple и Google, легла в основу отечественной разработки.

Как приложение будет работать?

Каждый смартфон, на котором установлен «Стопкоронавирус. Мои контакты», будет обмениваться с каждым устройством поблизости своеобразным «маячком». Каналом связи будет выступать технология Bluetooth. Далее, в случае если кто-то из перебросившихся «маячком» заявит о заражении COVID-19, пользователи, которые находились с ним поблизости, будут оповещены об угрозе быть заражённым коронавирусом.

Насколько обязательна установка приложения?

Вообще не обязательна. Со слов представителей отечественных ИТ-компаний и правительства, с которыми удалось связаться журналистам Медузы, использование нового приложения является сугубо личным делом каждого гражданина.

Будут ли защищены данные пользователей при использовании «Стопкоронавирус. Мои контакты»?

В презентации приложения, которая оперативно была удалена из интернета, говорится о том, что оно не собирает никакие личные данные пользователей. К тому же приложение можно и вовсе использовать без регистрации — достаточно лишь установить его и активировать.

Источник: Медуза