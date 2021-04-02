Rutube перезапустили. Теперь сервис вновь попытается конкурировать с YouTube

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Российская видеоплатформа Rutube пережила перезапуск. Дизайн площадки стал очень похож на YouTube. Представители сервиса также обещают схожий функционал.

Разработчики добавили аналог «Творческой студии» видеохостинга Google. Через него авторам предлагается загружать ролики на платформу, сообщает ТАСС. При этом пользователи могут смотреть контент без регистрации.

Состоялся перезапуск крупнейшей российской видеоплатформы. Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом. Rutube

На данный момент обновлённый Rutube находится в режиме бета-тестирования. Но уже сейчас на сервисе имеются разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями.

В будущем планируется внедрение пользовательских онлайн-трансляций, продажи товаров в прямом эфире, а также загрузки подкастов.

Источник: ТАСС