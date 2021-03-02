С 1 марта в России запретили парсинг общедоступных персональных данных

С 1 марта 2021 года в России вступили в силу поправки к правилам обработки персональных данных, находящихся в открытом доступе. Теперь их парсинг, без согласия хозяина этих самых данных, официально запрещён, пишет Хабр.

В обновлённом варианте закона «О персональных данных» появились изменения, в результате которых теперь нельзя «собирать и использовать опубликованные в Интернете сведения об отдельном лице».

Также под запретом находится и массовое извлечение с последующим использованием персональных данных с сайтов в автоматическом режиме. Проще говоря, парсинг таких данных запрещён на законодательном уровне.

Правда, есть возможность сохранить право на автоматизированный сбор данных. Для этого необходимо получить согласие «каждого субъекта на такие действия».

Полный текст нового закона доступен по ссылке.

Источник: Хабр