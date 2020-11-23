Раскрыты все нововведения Safari 14

В блоге WebKit появился интересный пост, в котором разработчики перечислили все основные нововведения Safari 14. Напомним, что релиз новейшей версии браузера Apple состоялся еще 17 сентября на macOS Mojave и Catalina и 12 ноября на Big Sur.

И чем же должна удивить свежая версия Safari?

Web Extensions

В новой версии браузера появилась интересная «фишка» — веб-расширения, создаваемые при помощи максимально простых технологий: HTML, CSS и JavaScript. Именно благодаря использованию данного стека, компании удалось представить набор API для создания кроссбраузерных расширений минимальными средствами. О них, к слову, компания рассказала ещё в рамках летней WWDC 2020.

Перевод веб-страниц

На всех устройствах, которые поддерживают Safari 14, появилась возможность переводить веб-страницы между английским, испанским, упрощённым китайским, французским, немецким, русским и бразильским португальским языками. Браузер автоматически определяет язык и предлагает перевод на основе пользовательских языковых предпочтений.

Поддержка WebP

Наконец-то Safari, как и прочие современные браузеры, научился работать с форматом WebP. Теперь абсолютно все основные приложения для выхода в интернет (будь то Google Chrome, Mozilla Firefox и т.д.) могут нормально работать и понимать формат, разработанный Google.

Повышение производительности

Ну и куда уж без обязательного пункта в релиз-ноуте любого уважающегося себя браузера — повышение производительности. В случае с Safari 14 показатели следующие: загрузка новых веб-страниц ускорилась на 13%, уже открытых ранее сайтов — 42-52%, при этом было ускорено и время закрытие вкладок: с 3,5 секунд до 50 миллисекунд.

Помимо всего вышеперечисленного, теперь на сайтах можно логиниться при помощи Face ID и Touch ID, появилась поддержка CSS-свойства image-orientation, во встроенный движок JavaScript добавили BigInt и т.д. Полный список нововведений Safari 14 можно найти в официальном блоге WebKit.

Источник: Блог WebKit