Salesforce теперь официально купил Slack за 27,7$ миллиардов

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Облачный техногигант Salesforce закрыл сделку по обретению мессенджера Slack за 27,7 миллиардов долларов. Slack станет частью набора корпоративного программного обеспечения Customer 360.

Теперь Slack совместно с Salesforce планирует создать «мощную платформу для цифровой работы из любой точки мира» — Slack-first Customer 360.

Генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield) сохранит своё место и продолжит руководить проектом.

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Slack понёс больше убытки в прошлом году после того, как Microsoft перезапустила свой корпоративный мессенджер Teams как продукт-конкурент.

Компания даже подала антимонопольную жалобу на корпорацию а в Европейскую комиссию, когда Teams включили в пакет Office.

Salesforce объявила о покупке Slack через полгода после подачи жалобы ЕС.

Источник: Блог Slack