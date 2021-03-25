Samsung анонсировала 512GB оперативной памяти DDR5 на одной планке

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Уместить такой объём памяти на одной планке получилось благодаря технологии Samsung TSV. Она позволяет расположить чипы памяти друг над другом.



Модули памяти подобного объема создаются для использования в рабочих станциях, которые работают с очень большими объёмами данных, например в медицинских и финансовых исследованиях. Кроме высокой скорости работы, модули потребляют на 13% меньше энергии. Это следствие использования материалов, произведённых по технологии HKMG, которые обычно применяют в полупроводниках.

Первым поддержку такой памяти получит процессор Alder Lake от Intel, а затем процессоры на архитектуре Zen 4 от AMD.

Источник Samsung stacks 512GB onto a single stick of DDR5 RAM. This isn't an SSD guys