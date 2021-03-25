Samsung анонсировала 512GB оперативной памяти DDR5 на одной планке

Samsung анонсировала 512GB оперативной памяти DDR5 на одной планке

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Этот модуль памяти в два раза производительнее DDR4, он работает на скорости 7,200Mbps.

Уместить такой объём памяти на одной планке получилось благодаря технологии Samsung TSV. Она позволяет расположить чипы памяти друг над другом.

Samsung DDR5 512GB
Модули памяти подобного объема создаются для использования в рабочих станциях, которые работают с очень большими объёмами данных, например в медицинских и финансовых исследованиях. Кроме высокой скорости работы, модули потребляют на 13% меньше энергии. Это следствие использования материалов, произведённых по технологии HKMG, которые обычно применяют в полупроводниках.

Первым поддержку такой памяти получит процессор Alder Lake от Intel, а затем процессоры на архитектуре Zen 4 от AMD.

Источник Samsung stacks 512GB onto a single stick of DDR5 RAM. This isn't an SSD guys