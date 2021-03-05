Samsung и Mastercard выпустят банковские карты со сканером отпечатка пальцев

Компания Samsung объявила о партнёрстве с платёжной системой Mastercard. Общими усилиями они намерены создать и выпустить банковские карты, в которые будет встроен сканер отпечатка пальцев.

Так называемые «биометрические карты» смогут работать на всех терминалах, поддерживающих оплату картами Mastercard. В них будет использоваться новейший чип Samsung — Samsung System LSI Business. С его помощью будет обеспечиваться безопасная аутентификация.

Ожидается, что новый тип карт не будет требовать ввода PIN-кода — вместо этого пользователю будет достаточно приложить палец к специальной области. Gizmodo пишет, что выпуск новинки запланирован в течение 2021 года, но пока только в Южной Корее.

Что интересно, это не первая попытка Mastercard создать карту с аутентификацией по биометрии. В 2017 году компания уже показывала схожую идейно разработку — тогда пользователю также предлагалось использовать отпечаток пальца для прохождения транзакций.

Источник: Gizmodo