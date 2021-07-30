Samsung Pay хотят запретить в России. Apple Pay и Google Pay тоже под угрозой

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к российскому отделению Sasmung за использование запатентованной технологии «Система электронных платежей».

Швейцарская «Сквин СА» подала иск против Samsung в марте 2020 года.

Что за патент

Компания обвиняет техногиганта в использовании её изобретения «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца».

Такой патент действительно есть — он зарегистрирован в России в декабре 2013 года под номером №2686003.

Суд пришёл к выводу, что Samsung Pay использует технологии патента «Сквин СА». Решение основано на экспертных заключениях.

Юридически Samsung Pay уже запрещён

Суд уже запретил работу Samsung Pay в России и даже ввоз устройств с поддержкой этого платёжного сервиса в страну, когда удовлетворил иск «Сквин СА».

Но у Samsung есть 30 дней на подачу апелляции. Если обжаловать решение не получится, оно вступит в силу 27 августа.

У Samsung все шансы на обжалование

Samsung нужно оспаривать патент в Роспатенте, уверен зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

Он считает, что патент «Сквин СА» не признают качественным. Это позволит Samsung обжаловать решение суда и отменить запрет на Samsung Pay.

Apple Pay и Google Pay тоже под угрозой

Пока действует патент «Сквин СА», платёжные сервисы Apple и Google тоже находятся под угрозой запрета. Apple Pay и Google Pay используют похожие технологии.

Так что пока патент не оспорен в Роспатенте, в случае судебного иска Apple Pay и Google Pay могут точно так же запретить.

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Samsung Рау используют 17% пользователей платёжных сервисов в России. Доля Google Pay — 32%, Apple Pay — 30%.

Источник: «Коммерсант»