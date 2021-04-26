Samsung выпустила более 15 бесплатных лекций про нейросети и ИИ на русском

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Компания Samsung опубликовала в открытом доступе сразу 16 лекций, посвящённых нейросетям и искусственному интеллекту (ИИ). Таким образом компания хочет поделиться со слушателями «особенностями практического применения различных алгоритмов».

Уже сейчас доступны материалы на тему «Поиск похожих изображения», «Ускорение вычислений в нейронных сетях», «Kaggle и спортивный ML» и т.д. Каждый ролик длится от одного до двух часов.

Что интересно, видеокурс продолжает пополняться. Так, например, уже 28 апреля 2021 года в 14:00 по московскому времени выйдет новая лекция на тему «Автоматическая суммаризация (реферирование) текстов».

Развитию искусственного интеллекта в России придаётся огромное значение: сформирована Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, запущен федеральный проект «Искусственный интеллект» <…> И мы рады поделиться экспертизой международного уровня и с вузами-партнёрами проекта, и со всеми желающими, кто осваивает мир машинного обучения и нейронных сетей.

Изучить интересующие вас темы можно на YouTube-канале «IT Академии Samsung».

Источник: YouTube/«IT Академии Samsung»