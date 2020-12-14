Сервисы Google не работают по всему миру

По данным Downdetector, Google столкнулась с глобальным «падением» серверов по всему миру. Из-за сбоя пользователи потеряли доступ к YouTube, Gmail, Google Drive и прочим сервисам компании.

Стоит отметить, что у некоторых пользователей поиск Google всё ещё продолжает работать. Проблемы возникают лишь при попытке войти в свой Google-аккаунт, либо зайти на один из сервисов поискового гиганта.

На данный момент Google никак не прокомментировала произошедшее, но это уже повлияло на бизнес компании — её акции начали плавное падение.

UPD: Сервисы Google потихоньку начали оживать. При этом поисковый гигант опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост. В нём компания заявила, что в курсе проблемы и прямо сейчас занимается её решением.

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