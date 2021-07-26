«Сетевые Свободы» презентовали исследование про распознавание лиц в России. Вот главное из доклада

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Общественный проект «Сетевые Свободы» международной правозащитной группы «Агора» сегодня презентовал доклад «Распознавание лиц: предчувствие антиутопии».

Это исследование о проникновении технологии Facial Recognition в жизнь россиян. Вот главное из доклада.

Где используется распознавание лиц

«Сетевые Свободы» выделяют несколько сфер жизни, в которых используют Facial Recognition:

в системах пропускного режима на предприятиях;

в сфере торговли и услуг для оплаты «по лицу»;

для создания профилей клиентов, оптимизации обслуживания, борьбы с кражами;

для учёта рабочего времени;

в новых цифровых развлечениях.

Что распознаёт технология

Системы видеонаблюдения распознают не только лица — ещё пол, возраст и даже эмоции.

«Сетевые Свободы» утверждают, что в сочетании с развитием искусственного интеллекта это создает условия для «нового уровня дискриминации и злоупотреблений».

Как точно и быстро работает распознавание лиц

Определение личности происходит с точностью 99% по базе из 1,5 млрд лиц и занимает менее 1 секунды.

Что предлагают «Сетевые Свободы»

Проект считает, что наличие разветвленной сети камер с Facial Recognition и хранение данных о результатах распознавания лиц создаёт угрозу приватности граждан.

«Сетевые Свободы» утверждают, что в российском праве практически никаких специальных положений, регулирующих эту технологию, нет.

Поэтому проект предлагает ряд мер:

предупреждать граждан о применении видеонаблюдения и распознавания лиц и подробно объяснять, зачем это делается;

создать перечень мест, где разрешено использовать Facial Recognition, и гарантированно «чистых» зон, где видеонаблюдение и FR запрещены;

установить предельный срок хранения записей с камер видеонаблюдения с обязательным уничтожением собранных данных;

создать эффективные процедуры рассмотрения жалоб на нарушения;

запретить предоставления данных иностранным субъектам, в том числе органам власти.

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В этом году Россия заняла 2 место по темпам роста количества камер видеонаблюдения.

Источник: Сетевые Свободы