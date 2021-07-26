«Сетевые Свободы» презентовали исследование про распознавание лиц в России. Вот главное из доклада

Общественный проект «Сетевые Свободы» международной правозащитной группы «Агора» сегодня презентовал доклад «Распознавание лиц: предчувствие антиутопии».
Это исследование о проникновении технологии Facial Recognition в жизнь россиян. Вот главное из доклада.
Где используется распознавание лиц
«Сетевые Свободы» выделяют несколько сфер жизни, в которых используют Facial Recognition:
- в системах пропускного режима на предприятиях;
- в сфере торговли и услуг для оплаты «по лицу»;
- для создания профилей клиентов, оптимизации обслуживания, борьбы с кражами;
- для учёта рабочего времени;
- в новых цифровых развлечениях.
Что распознаёт технология
Системы видеонаблюдения распознают не только лица — ещё пол, возраст и даже эмоции.
«Сетевые Свободы» утверждают, что в сочетании с развитием искусственного интеллекта это создает условия для «нового уровня дискриминации и злоупотреблений».
Как точно и быстро работает распознавание лиц
Определение личности происходит с точностью 99% по базе из 1,5 млрд лиц и занимает менее 1 секунды.
Что предлагают «Сетевые Свободы»
Проект считает, что наличие разветвленной сети камер с Facial Recognition и хранение данных о результатах распознавания лиц создаёт угрозу приватности граждан.
«Сетевые Свободы» утверждают, что в российском праве практически никаких специальных положений, регулирующих эту технологию, нет.
Поэтому проект предлагает ряд мер:
- предупреждать граждан о применении видеонаблюдения и распознавания лиц и подробно объяснять, зачем это делается;
- создать перечень мест, где разрешено использовать Facial Recognition, и гарантированно «чистых» зон, где видеонаблюдение и FR запрещены;
- установить предельный срок хранения записей с камер видеонаблюдения с обязательным уничтожением собранных данных;
- создать эффективные процедуры рассмотрения жалоб на нарушения;
- запретить предоставления данных иностранным субъектам, в том числе органам власти.
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В этом году Россия заняла 2 место по темпам роста количества камер видеонаблюдения.
Источник: Сетевые Свободы