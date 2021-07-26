«Сетевые Свободы» презентовали исследование про распознавание лиц в России. Вот главное из доклада

«Сетевые Свободы» презентовали исследование про распознавание лиц в России. Вот главное из доклада

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Обложка: «Сетевые Свободы» презентовали исследование про распознавание лиц в России. Вот главное из доклада

Общественный проект «Сетевые Свободы» международной правозащитной группы «Агора» сегодня презентовал доклад «Распознавание лиц: предчувствие антиутопии».

Это исследование о проникновении технологии Facial Recognition в жизнь россиян. Вот главное из доклада.

Где используется распознавание лиц

«Сетевые Свободы» выделяют несколько сфер жизни, в которых используют Facial Recognition:

  • в системах пропускного режима на предприятиях; 
  • в сфере торговли и услуг для оплаты «по лицу»;
  • для создания профилей клиентов, оптимизации обслуживания, борьбы с кражами; 
  • для учёта рабочего времени; 
  • в новых цифровых развлечениях.

Что распознаёт технология

Системы видеонаблюдения распознают не только лица — ещё пол, возраст и даже эмоции.

«Сетевые Свободы» утверждают, что в сочетании с развитием искусственного интеллекта это создает условия для «нового уровня дискриминации и злоупотреблений». 

Как точно и быстро работает распознавание лиц

Определение личности происходит с точностью 99% по базе из 1,5 млрд лиц и занимает менее 1 секунды

Что предлагают «Сетевые Свободы»

Проект считает, что наличие разветвленной сети камер с Facial Recognition и хранение данных о результатах распознавания лиц создаёт угрозу приватности граждан. 

«Сетевые Свободы» утверждают, что в российском праве практически никаких специальных положений, регулирующих эту технологию, нет.

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Поэтому проект предлагает ряд мер: 

  • предупреждать граждан о применении видеонаблюдения и распознавания лиц и подробно объяснять, зачем это делается;
  • создать перечень мест, где разрешено использовать Facial Recognition, и гарантированно «чистых» зон, где видеонаблюдение и FR запрещены;
  • установить предельный срок хранения записей с камер видеонаблюдения с обязательным уничтожением собранных данных; 
  • создать эффективные процедуры рассмотрения жалоб на нарушения;
  • запретить предоставления данных иностранным субъектам, в том числе органам власти.

***

В этом году Россия заняла 2 место по темпам роста количества камер видеонаблюдения. 

Источник: Сетевые Свободы