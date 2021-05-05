Signal настроил рекламу в Instagram против Facebook

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В блоге защищённого мессенджера Signal появилась запись о «шалости», проведённой внутри компании. Сервис купил у Facebook рекламу, которую настроил против самой соцсети.

Суть рекламной кампании заключалась в демонстрации пользователям Instagram тех данных, которые Facebook продаёт рекламодателям. Для этого в Signal создали несколько баннеров. Каждый из них показывал лишь ту информацию, которая касалась определённого пользователя, видевшего рекламу.





Вам показывается эта реклама, так как вы учитель. Но что более важно, вы лев по знаку зодиака (и холосты). Эта реклама использовала данные о вашем местоположении, чтобы понять, что вы в Москве. Вам нравится поддерживать скетч-комедию и алгоритм этого объявления считает, что вы переодеваетесь в женские наряды.

Самой Facebook идея Signal не то чтобы понравилась. Компания очень быстро заблокировала рекламный аккаунт мессенджера.

Но представители сервиса не сильно удивились и лишь заключили, что этот шаг компании Цукерберга лишь подтвердил тот факт, что «в мире Facebook данные пользователей можно использовать лишь скрывая то, что ты с ними делаешь».

Источник: Signal