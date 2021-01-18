Signal не выдержал популярности: мессенджер восстанавливается после суточного сбоя

Signal не выдержал популярности: мессенджер восстанавливается после суточного сбоя

Все выходные были проблемы с авторизацией и обменом сообщениями.

Масштабный сбой в работе Signal начался в пятницу, 15 января. Пользователи не могли зайти в систему, обмен сообщениями между авторизованными клиентами также был затруднён. Причиной этого стало быстрое увеличение аудитории, с которым сервис столкнулся после изменения политики конфиденциальности WhatsApp.

Во время отключения в официальном аккаунте мессенджера в Twitter появилось сообщение о том, что компания работает над подключением дополнительных ресурсов для обработки пиковых уровней трафика. В субботу вечером Signal заявил об устранении сбоя.


Однако у некоторых пользователей остаются ошибки в приложении. Signal объяснил, что это, вероятно, связано с пропущенными сообщениями. Ошибки будут исправлены в следующих обновлениях приложения. Сейчас же можно избавиться от них вручную, выполнив сброс безопасного сеанса.

Источник: Engadget