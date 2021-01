Signal не выдержал популярности: мессенджер восстанавливается после суточного сбоя

Масштабный сбой в работе Signal начался в пятницу, 15 января. Пользователи не могли зайти в систему, обмен сообщениями между авторизованными клиентами также был затруднён. Причиной этого стало быстрое увеличение аудитории, с которым сервис столкнулся после изменения политики конфиденциальности WhatsApp.

Во время отключения в официальном аккаунте мессенджера в Twitter появилось сообщение о том, что компания работает над подключением дополнительных ресурсов для обработки пиковых уровней трафика. В субботу вечером Signal заявил об устранении сбоя.

Signal is back! Like an underdog going through a training montage, we’ve learned a lot since yesterday — and we did it together. Thanks to the millions of new Signal users around the world for your patience. Your capacity for understanding inspired us while we expanded capacity. pic.twitter.com/cRNV8kVtdF

— Signal (@signalapp) January 17, 2021