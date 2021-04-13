Siri раскрыла дату проведения следующей презентации Apple

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Голосовой помощник Apple — Siri — раньше времени проговорился о то, когда компания проведёт следующее мероприятие. Речь идёт о той самой презентации, на которой купертиновцы анонсируют новое поколение iPad Pro и, наконец-то, метки AirTags.

По всей видимости, уже на следующей неделе, 20 апреля 2021 года, нас ждёт очередное онлайн-мероприятие от Apple. Как минимум, именно об этом заявляла Siri в ответ на вопрос о дате проведения ожидаемой многими презентации.

Что интересно, звучала эта фраза лишь у американских пользователей iOS. При этом как только СМИ начали писать о разговорчивости голосового ассистента, Apple тут же научила его держать язык за зубами.

Последние утечки говорили об анонсе новы планшетов и меток на грядущей трансляции. Также от купертиновцев ждут анонса беспроводных наушников AirPods 3 и, возможно, нового безрамочного iPad mini.

Есть ряд СМИ, утверждающих об анонсе 20 апреля MacBook 14” и 16”, но это кажется маловероятным. Хотя бы потому, что сейчас отрасль столкнулась с серьёзной нехваткой полупроводников.

Источник: MacRumors