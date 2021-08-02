Скорость Thunderbolt 5 вырастет до 80 Гбит/с. Подробности о новом интерфейсе засветил руководитель Intel

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Вице-президент Intel Грэгори Браянт (Gregory Brayant) выложил в Twitter изображение с рабочей поездки, на котором пользователи увидели спецификации ещё не анонсированного интерфейса Thunderbolt 5.

Саму фотографию Бранят быстро подтёр, по интернет помнит всё. Вот эта картинка:

Что известно о Thunderbolt 5

На изображении видно, что в Thunderbolt 5 скорость передачи данных увеличится до 80 Гбит/с — это в два раза больше, чем в Thunderbolt 3 и 4.

Поддержку USB-C в Thunderbolt 5 оставят.

Ещё известно, что в Thunderbolt 5 применят новую технологию PAM-3, которая предполагает совершенно иной формат передачи битов.

Источник: AnandTech