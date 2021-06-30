Slack теперь поддерживает русский язык. Как его включить?

У мессенджера Slack появилась русскоязычная версия. Теперь всё по-русски: от текстов в приложении до способа ввода сообщений.
Как перейти на русский
Preferences (Настройки) в верхнем левом углу окна Slack → Language & region (Язык и регион) → Русский
Если вы используете мобильную версию Slack, перейдите на вкладку You (Вы) в нижней части экрана и выберите меню Preferences (Настройки).
Русский язык теперь по умолчанию можно установить в рабочем пространстве для всех общедоступных разделов и функций Slack.
Справочный центр тоже полностью перевели. Искать ответы стало гораздо быстрее.
Источник: Блог Slack