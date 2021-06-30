Slack теперь поддерживает русский язык. Как его включить?

Поделиться

У мессенджера Slack появилась русскоязычная версия. Теперь всё по-русски: от текстов в приложении до способа ввода сообщений.

Как перейти на русский

Preferences (Настройки) в верхнем левом углу окна Slack → Language & region (Язык и регион) → Русский

Если вы используете мобильную версию Slack, перейдите на вкладку You (Вы) в нижней части экрана и выберите меню Preferences (Настройки).

Русский язык теперь по умолчанию можно установить в рабочем пространстве для всех общедоступных разделов и функций Slack.

Справочный центр тоже полностью перевели. Искать ответы стало гораздо быстрее.

Источник: Блог Slack