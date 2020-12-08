Смартфоны научились заражать троянами через пауэрбанки

По словам экспертов из поднебесной, у нового трояна две задачи. Он либо ворует данные пользователя (фото, номера телефонов, сообщения и т.д.), либо скачивает сторонние вирусы на смартфон. Последнее делается для демонстрации рекламы и прочей нежелательной активности.

Единственный совет, который специалисты дали в связи со случившимся – уменьшить количество использований чужих пауэрбенков. По возможности желательно вовсе использовать лишь свои устройства.

Стоит отметить, что в 2013 году уже возникала похожая проблема. Тогда эксперты по кибербезопасности обнаружили, что при помощи зарядного кабеля lightning можно обойти защиту iOS. При этом смартфон не обязательно должен был быть джейлбрейкнут.

Источник: Gizmochina