Снова крупные сбои: Telegram не работал в отдельных странах, Slack — по всему миру

Сначала пользователи столкнулись с ошибками в работе мессенджера Telegram. 4 января примерно в 15:00 по московскому времени появились проблемы с подключением и отправкой сообщений.

Вечером случился более массовый сбой в работе Slack. Проблемы те же: нельзя подключиться к сервису, сообщения не отправляются. Однако пользователи не особо расстроились из-за проблем с коммуникацией. Многие посчитали это неплохим способом немного продлить новогодние каникулы:

Workers: Vacation is done, Monday is here, back to work 🥺 Slack: Vacation is over when I say it’s over 🌞🍻 #slackdown pic.twitter.com/QL2dboVdHG — Catalie ☃️ (@Cataliexo) January 4, 2021



Проблемы с Telegram устранили достаточно быстро. А вот на полное восстановление работы Slack ушло больше 4 часов. При сохранении проблем с доступом разработчики просят обновить программу сочетанием клавиш CMD/CTRL + SHIFT + O.

Источники: РИА Новости, The Verge