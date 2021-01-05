Снова крупные сбои: Telegram не работал в отдельных странах, Slack — по всему миру

Снова крупные сбои: Telegram не работал в отдельных странах, Slack — по всему миру

Невозможно было подключаться к мессенджерам, заходить в каналы и отправлять сообщения.

Сначала пользователи столкнулись с ошибками в работе мессенджера Telegram. 4 января примерно в 15:00 по московскому времени появились проблемы с подключением и отправкой сообщений.

Вечером случился более массовый сбой в работе Slack.  Проблемы те же: нельзя подключиться к сервису, сообщения не отправляются. Однако пользователи не особо расстроились из-за проблем с коммуникацией. Многие посчитали это неплохим способом немного продлить новогодние каникулы:


Проблемы с Telegram устранили достаточно быстро. А вот на полное восстановление работы Slack ушло больше 4 часов. При сохранении проблем с доступом разработчики просят обновить программу сочетанием клавиш CMD/CTRL + SHIFT + O.

 

Источники: РИА Новости, The Verge