Собираемые Telegram-ботами данные россиян начали использовать для шантажа

В Telegram есть несколько ботов, которые предоставляют доступ к некоторым данным россиян. Мошенники научились с их помощью шантажировать пользователей. Одной из «жертв» недобросовестного использования стал сервис MailSearchBot, изначально созданный для проверки сохранности паролей, сообщает Коммерсантъ.

Бесплатная версия бота не даёт никакой точной информации. Но за отдельную плату можно получить доступ к последнему утекшему паролю пользователя. Используя эти данные, злоумышленники угрожают своим жертвам, грозясь слить все их действия в сети родственникам, друзьям и коллегам.

Компания LeakCheck, разработавшая MailSearchBot, признала, что в курсе происходящего. При этом её представители заявили, что их сервис не хранит историю запросов. Из-за этого невозможность установить какую-либо связь между полученной информацией и мошенниками.

Источник: Коммерсантъ