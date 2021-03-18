Sony впервые показала контроллеры для PlayStation 5 VR

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Компания Sony опубликовала первые фото, связанные с новым шлемом виртуальной реальности для PlayStation 5. И если само устройство так и осталось за кадром, то о дизайне новых контроллеров мы узнали чуточку больше.

Представители компании рассказали, что устройство получит те же технологии, что DualSense. Таким образом, геймпад для VR-шлема сможет «похвастаться» адаптивными триггерами и продвинутой системой вибрации.

В отличие от большинства VR-контроллеров, разработка Sony будет «обвивать» руки игрока. Но при этом у устройства сохранится кнопка для хватания предметов под средним пальцем. Да и вообще, несмотря на причудливую форму, по логике управления девайс будет очень похож на уже существующие решения.

На данный момент нет точной информации о сроках появления PlayStation 5 VR в продаже. Sony заявляет, что случится это не раньше 2022 года.

Источник: Блог PlayStation

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