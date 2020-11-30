Сообщество помогло разработчику уменьшить вес Flappy Bird до 228 байт

Вчера на Reddit был опубликован пост, в котором пользователь под ником Gullyn1 поделился своей версией некогда популярной игры. Отличительной особенностью его проекта был малый вес, который исчислялся в байтах. Практически сразу обсуждение его работы набрало огромную популярность на сайте в разделе Programming.

Как только пользователи Reddit узнали о проекте Gullyn1, они в считанные часы взялись помогать ему с уменьшением веса кода игры. Меньше чем за сутки им удалось «избавиться» примерно от 33% или 133 байт.

В итоге с помощью сообщества, разработчику удалось повторить Flappy Bird, используя только этот кусок кода:

<body onload="z=c.getContext`2d`,p=Y=Q=',9|z.fillRect(',setInterval(`c.height=W=300,p?Y<W&&Y>P&Y<P+E|p>9?z.fillText(S++,0${Q}0,Y-=M-=.5,9${Q}p-=8,0${Q}p,P+E,9,W),P))):(p=M=S=0,Y=E=99):(p=W+4,P=S%E)`,24)"onclick=M=9><canvas id=c>

Источник: Reddit