Сотни заключённых в США не могут выйти на свободу из-за ошибок в ПО

Радиостанция KJZZ рассказала об очень неприятной ситуации в штате Аризона, США. Местный Департамент исправительных учреждений не озаботился своевременным обновлением ПО для управления тюрьмами, из-за чего более 700 осужденных прямо сейчас находятся в заключении дольше положенного.

По данным журналистов, управление ведомства в курсе проблемы ещё с 2019 года. Но несмотря на это, никаких попыток исправить ситуацию с их стороны не исходит. А после того, как вся эта история была обнародована, департамент и вовсе заблокировал своим сотрудникам доступ к сайту KJZZ.

В Аризоне за досрочное освобождение заключённых должна отвечать автоматика, т.к. два года назад в штате были приняты соответствующие поправки к закону. Но из-за проблем программного обеспечения, система не работала и дня, как ей положено.

Источники радиостанции заявили, что они практически сразу же начали делать внутренние предупреждения IT-сотрудникам департамента. И до сих пор ведомство не исправило большую часть из них. Речь идёт в том числе о модулях, отвечающих за «отслеживание медицинского обслуживания заключенных, их количество, имущество, комиссионные и финансовые счета, религиозную принадлежность, классификацию безопасности и принадлежность к группировкам».

Источник: KJZZ