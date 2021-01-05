Сотрудники Google организовали профсоюз для регулирования деятельности компании

На сайте The New York Times был опубликован манифест профсоюза Alphabet Workers Union (AWU). Его организаторами выступили 230 сотрудников Alphabet, материнской компании Google. Публикация озаглавлена фразой, которая лаконично описывает происходящее: «Мы создали Google. И это не та компания, в которой мы хотим работать».

Представители AWU назвали своей главной миссией защиту всех тех, кто так или иначе связан с Alphabet. При этом речь идёт как о штатных сотрудниках компании, так и специалистах, привлекаемых на отдельные проекты (подрядчиках, поставщиках и т.д).

Членами организации уже стали 400 человек, что почти в два раза больше изначального количества участников. При этом AWU уже сейчас заявляет о намерении влиять на вектор развития поискового гиганта.

Напомним, что Google в последние годы часто фигурирует в скандалах, связанных с сотрудниками. Так, ещё в 2018 году более 20 000 человек вышли бастовать против сексуальных домогательств топ-менеджеров. А в 2020 году поисковый гигант уволил двух сотрудниц, занимавшихся организацией протестов. Также компания «избавилась» от специалиста по ИИ Тимнит Гебру из-за её просьбы пересмотреть условия её работы внутри Google.

Источник: The New York Times