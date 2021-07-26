Сотрудники на удалёнке хуже заботятся о кибербезопасности. Советы руководителям

Исследование британской и американской охранной компании Tessian показало, что 56% senior-разработчиков считают, что их сотрудники за время работы из дома завели привычки, опасные для кибербезопасности.
Более того, многие сотрудники согласны с этой оценкой.
У 39% снизилась бдительность
Почти 39% опрошенных разработчиков признались, что стали меньше думать о кибербезопасности. Дома они используют менее эффективные способы защиты данных, чем в офисе.
Половина из этих людей считает, что дело в меньшем контроле со стороны начальства из-за ковида — не чувствуется давления.
Стали использовать личную почту на работе
Одна из самых частых ошибок, которые совершают сотрудники на удалёнке, — используют личную почту вместо корпоративной.
Зачастую на личном почтовом ящике не стоит двухфакторная авторизация. Это облегчает злоумышленникам доступ к данным компании.
Убедитесь, что ваши сотрудники используют корпоративную электронную почту и знают, как обеспечить её защиту.
Ловите статью от SecurityLab «Безопасность корпоративной почты». Там есть короткая инструкция для сотрудников.
Будет больше фишинговый атак
Эксперты предупреждают о значительном росте количества фишинговых писем на тему коронавируса.
Например, могут пригласить на фейковую встречу в Zoom тех, кто ещё не вакцинировался. И напуганные люди будут готовы нажать куда угодно — этим и пользуются злоумышленники.
В ноябре 2020 года хедж-фонд из Сиднея рухнул после того, как директор перешёл по мошенническому приглашению в конференцию Zoom. Тогда компания потеряла 8,7 млн долларов из-за кибератаки и была вынуждена закрыться.
Убедитесь, что ваши сотрудники знают, как бороться с фишинговыми атаками. Инвестируйте в укрепление их знаний в кибербезопасности.
Ловите статью CloudNetworks «Защита от фишинга» о том, как не дать сотрудникам попасть на крючок злоумышленников.
Источник: BBC