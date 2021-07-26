Сотрудники на удалёнке хуже заботятся о кибербезопасности. Советы руководителям

Поделиться

Исследование британской и американской охранной компании Tessian показало, что 56% senior-разработчиков считают, что их сотрудники за время работы из дома завели привычки, опасные для кибербезопасности.

Более того, многие сотрудники согласны с этой оценкой.

У 39% снизилась бдительность

Почти 39% опрошенных разработчиков признались, что стали меньше думать о кибербезопасности. Дома они используют менее эффективные способы защиты данных, чем в офисе.

Половина из этих людей считает, что дело в меньшем контроле со стороны начальства из-за ковида — не чувствуется давления.

Стали использовать личную почту на работе

Одна из самых частых ошибок, которые совершают сотрудники на удалёнке, — используют личную почту вместо корпоративной.

Зачастую на личном почтовом ящике не стоит двухфакторная авторизация. Это облегчает злоумышленникам доступ к данным компании.

Убедитесь, что ваши сотрудники используют корпоративную электронную почту и знают, как обеспечить её защиту. Ловите статью от SecurityLab «Безопасность корпоративной почты». Там есть короткая инструкция для сотрудников.

Будет больше фишинговый атак

Эксперты предупреждают о значительном росте количества фишинговых писем на тему коронавируса.

Например, могут пригласить на фейковую встречу в Zoom тех, кто ещё не вакцинировался. И напуганные люди будут готовы нажать куда угодно — этим и пользуются злоумышленники.

В ноябре 2020 года хедж-фонд из Сиднея рухнул после того, как директор перешёл по мошенническому приглашению в конференцию Zoom. Тогда компания потеряла 8,7 млн долларов из-за кибератаки и была вынуждена закрыться.

Убедитесь, что ваши сотрудники знают, как бороться с фишинговыми атаками. Инвестируйте в укрепление их знаний в кибербезопасности.

Ловите статью CloudNetworks «Защита от фишинга» о том, как не дать сотрудникам попасть на крючок злоумышленников.

Источник: BBC