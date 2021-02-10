Совместное предприятие Сбера приостановило проект беспилотных авто

Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies) объявило о временной заморозке проекта беспилотных автомобилей. Причина в слабой проработке законов, регулирующих передвижение и тестирование автономного транспорта, пишут Ведомости.

Ещё одним «стоппером» для дальнейших разработок является сложность подбора бизнес-модели. Так, внедрение системы автопилота в среднем обходится в 800 тыс рублей. А это, по словам представителей Cognitive, стоимость «недорогой иномарки».

Совместное предприятие Сбера нашло поддержку и в Яндексе. Отечественный поисковый гигант подтвердил проблемы в законодательстве, мешающие более качественной разработке беспилотных систем. При этом в компании уточнили, что проблема носит общемировой характер.

Что важно, ни Cognitive Pilot, ни Яндекс не намерены полностью останавливать разработки в сфере автопилотирования.

Исследования и разработки в этой области продолжаются, уверяет представитель Cognitive. Беспилотные автомобили Яндекса тестируются в России, Израиле и США – каждая из тестовых зон добавляет новые сценарии для обучения, что помогает подготовить её к дальнейшему внедрению в разных частях света, говорит представитель компании. Ведомости

Источник: Ведомости