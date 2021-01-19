Создана процедурно-генерируемая карта для Counter-Strike: Global Offensive

На странице с модификациями для Counter-Strike: Global Offensive в Steam появилась новая карта — Rogue Inferno. Её главной «фишкой» стала процедурная генерация, с помощью которой боевая площадка меняет свой внешний вид от одной игровой сессии к другой.

Согласно информации, опубликованной самим автором мода, пользователем под ником Orel, система предусматривает более 30 млн возможных вариантов. В основу площадки легли элементы классической карты de_inferno, которая впервые появилась ещё в оригинальной Counter-Strike.

Rogue Inferno сложно назвать самой первой процедурно-генерируемой картой для серии. Так, в cs_havana, появившейся ещё в Counter-Strike: Source, дверные проёмы могли быть как открыты, так и закрыты. И всё по воле рандома.

Источник: Steam Workshop