Создатель BitTorrent придумал алгоритм для майнинга на SSD-накопителях

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Китайский портал Sina опубликовал свежий материал. В нём журналисты рассказали о новом алгоритме для майнинга криптовалюты Chia. Отличительной особенностью решения является использование для «заработка» не видеокарт, а SSD-накопителей.

Разработал алгоритм Брэм Коэн. В первую очередь он известен созданием протокола BitTorrent и одноимённой криптовалюты.

По данным китайского ресурса, для успешного майнинга пользователям необходим накопитель на 10 ТБ и доступ к быстрому Интернету.

Какие у технологии плюсы?

Она основывается на использовании SSD-дисков, а не видеокарт. В эпоху тотального дефицита последних это явный плюс.

Заявляется низкий уровень энергопотребления, что делает добычу криптовалюты с её помощью достаточно выгодной.

А минусы?

SSD-накопители имеют свойства «умирать» при частой записи большого числа данных. А значит желающим заработать на них, придётся часто их менять.

На сегодняшний день майнинг China способен окупить покупку SSD примерно за 2 года. Если этот способ станет популярным, то на них можно ожидать схожего с видеокартами дефицита.

Источник: Sina