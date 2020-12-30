Создатель «Диспетчера задач» для Windows сделал обзор исходного кода утилиты

Экс-инженер Microsoft Дэйв Пламмер опубликовал на своём YouTube-канале новое видео. Оно является продолжением целой серии роликов, в которых разработчик рассказывает историю созданного им «Диспетчера задач».

На этот раз Пламмер решил провести своеобразный обзор исходников утилиты. С его слов стало известно, что диспетчер начинается не с функции WinMain, как это обычно бывает в Windows-приложениях, а с ModuleEntry. Разработчик объяснил такое решение тем, что в данной части кода выполняются те действия, которые должны «случиться» до WinMain.

Ещё он показал кусок кода, отвечающий за оптимизацию утилиты. Так, если «Диспетчер задач» понимает что ему не хватает оперативной памяти (её меньше 8 МБ), он избавляется от красивых графиков. В таком случае пользователь получает лишь основную необходимую информацию.

Отметим, что весь менеджер процессов и задач был написан на С++. Судя по комментариям в начале кода диспетчера, Пламмер обозревал версию программы 1995 года выпуска.

Источник: YouTube / Dave’s Garage