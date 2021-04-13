Создатели ботов для Team Fortress 2 угрозами выманивали деньги у игроков

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Издание Eurogamer провело расследование, которое раскрыло сеть ботов-рэкетиров. Они занимались тем, что предлагали игрокам услуги по защите от самих же себя.

Злоумышленники используют вредоносное ПО для совершенно разных целей. С их помощью обманывают игроков, спамят рекламой и рассылают нежелательный контент. И если любители Team Fortress 2 не хотят столкнуться с чем-то подобным, им предлагается купить «защиту» от действий таких ботов.

Работает система следующим образом: пользователь платит 500 долларов (38,5 тыс рублей), после чего попадает в «Белый список». Хакеры и их боты не трогают тех, кто в нём находится.

Отметим, что проблемы у фанатов мультиплеерного шутера от Valve начали после публикации одним из разработчиков исходного кода игры. Вместе с Team Fortress 2 «пострадала» и Counter-Strike: Global Offensive.

Источник: Eurogamer