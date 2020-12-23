Создатели Ruby on Rails выпустили инструмент для отказа от JavaScript при разработке веб-приложений

Компания Basecamp уже успела создать одноимённый менеджер проектов и разработать Ruby on Rails. А сейчас она решила посягнуть на святое и выпустить Hotwire. На сайте проекта говорится, что это «альтернативный подход к созданию современных веб-приложений без использования JavaScript».

В основу инструмента лёг фреймворк Turbo. Он представляет из себя набор дополнительных методов для ускорения изменений страниц. Также он используется для отправки форм. Достигается высокая скорость благодаря разделению веб-страницы на компоненты и передачи этих кусков через WebSocket.

На сайте проекта заявляется, что Hotwire позволяет достигнуть «скорости одностраничного веб-приложения без написания JavaScript-кода». В том числе за счёт отправки «по проводам» HTML вместо JSON.

Помимо Turbo, в состав Hotwire также входят Stimulus и Strada. Дополнительную информацию о первом можно почитать на странице фреймворка, а вот информация о Strada (как и сам инструмент) появится чуть позже, в 2021 году.

Источник: Hotwire