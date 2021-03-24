SpaceX успешно вывела на орбиту ещё 60 спутников Starlink

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Этим утром компания SpaceX вывела на орбиту ещё 60 спутников системы глобального доступа к интернету Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с пусковой площадки на мысе Канаверал в 11 часов 28 минут. Первая ступень — многоразовый разгонный блок, использовалась в шестой раз. Спустя восемь минут после старта, первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Кроме первой ступени, повторно использовался головной обтекатель Falcon 9.

17:25 Ракета-носитель Falcon 9 стартует.

1:21:45 Спутники отделяются от ракеты.

В данный момент на орбите находится 1383 спутника Starlink. Участники бета-тестирования высоко оценивают качество интернет-соединения. Текущая скорость интернета Starlink — выше 100 Мбит/с.