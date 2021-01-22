Специалисты назвали плюсы и минусы Python, PHP и JavaScript в качестве языков для создания приложений

На площадке Hacker Noon появился пост, в котором специалисты SunTec India сравнили три скриптовых языка: Python, PHP и JavaScript. Во время анализа они делали упор на их возможностях при разработке мобильных и веб-приложений.

Стоит отметить, что авторы материала поставили перед собой цель рассказать о трёх языках. Т.е. они пытались всячески избежать готового ответа, что лучше выбрать. Вместо этого они попытались показать плюсы и минусы каждого языка.

В своей работе специалисты прошлись по таким показателям, как скорость работы и производительность, поддержка комьюнити, универсальность, расширяемость и т.д. Так, например, SunTec India дала рекомендацию изучать именно Python, если вы являетесь начинающим разработчиком, незнакомым с другими языками. При этом компания отметила, что тот же PHP сильно похож на C/C++, что позволяет писать полноценные standalone-приложения.

Источник: Hacker Noon