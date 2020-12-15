Специалисты Volexity раскрыли метод обхода многофакторной аутентификации

Специалисты по кибербезопасности из Volexity сообщили об обнаружении нового метода обхода многофакторной аутентификации (MFA). Его использовали хакеры из группировки Dark Holo в конце 2019 и в начале 2020 годов.

Сначала злоумышленники получали права администратора в заражённой сети. Затем, используя неограниченные права, они крали ключ аутентификации AKEY. В дальнейшем этот ключ использовался для генерирования cookie-файла, который держался наготове на случай, когда будет необходим кто-то с правильным именем пользователя и паролем при захвате аккаунта.

Эксперты Volexity отметили, что хакеры из Dark Holo обладают отличными навыками. Именно они позволили взломщикам оставаться незамеченными на протяжении нескольких лет.

Источник: Ars Technica