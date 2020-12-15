Специалисты Volexity раскрыли метод обхода многофакторной аутентификации

Специалисты Volexity раскрыли метод обхода многофакторной аутентификации

Этот способ активно эксплуатировался целой группой взломщиков, которые, при этом, оставались незамеченными долгое время.

Специалисты по кибербезопасности из Volexity сообщили об обнаружении нового метода обхода многофакторной аутентификации (MFA). Его использовали хакеры из группировки Dark Holo в конце 2019 и в начале 2020 годов. 

Сначала злоумышленники получали права администратора в заражённой сети. Затем, используя неограниченные права, они крали ключ аутентификации AKEY. В дальнейшем этот ключ использовался для генерирования cookie-файла, который держался наготове на случай, когда будет необходим кто-то с правильным именем пользователя и паролем при захвате аккаунта.



Принцип работы MFA / Источник: Duo Security

Эксперты Volexity отметили, что хакеры из Dark Holo обладают отличными навыками. Именно они позволили взломщикам оставаться незамеченными на протяжении нескольких лет.

Источник: Ars Technica

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