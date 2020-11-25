Spotify допустил крупную утечку данных пользователей

Исследователи предполагают, что утекшие данные использовались для проведения различных атак. В том числе и тех, которые основываются на подстановке учётных данных при авторизации в сторонних сервисах.

При этом Ротем и Локар в кратчайшие сроки сообщили Spotify о найденной базе. Музыкальный сервис отреагировал незамедлительно: для защиты пользовательских данных, компания запустила процесс сброса паролей для тех аккаунтов, которые оказались «слиты».

Стоит отметить, что утечка хоть и носит достаточно масштабный характер, на фоне общей пользовательской базы Spotify в 299 млн человек, 350 тыс — это всего лишь 0,1%.

Источник: ZDNet