Спрятанные метки AirTag помогли вернуть украденный электросамокат

Генеральный директор компании Trail of Bits, которая занимается кибербезопасностью, Дэн Гвидо (Dan Guido) рассказал в Twitter, как ему удалось вернуть украденный электросамокат с помощью двух спрятанных меток AirTag.

AirTag — это новый продукт Apple, который позволяет найти потерянные вещи. Такую метку можно прикрепить ключам или к телефону. Но люди находят применения поинтереснее.

My scooter was stolen last week. Unknown to the thief, I hid two Airtags inside it. I was able to use the Apple Find My network and UWB direction finding to recover the scooter today. Here’s how it all went down:

— Dan Guido (@dguido) August 10, 2021