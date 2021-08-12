Спрятанные метки AirTag помогли вернуть украденный электросамокат

Поделиться

Генеральный директор компании Trail of Bits, которая занимается кибербезопасностью, Дэн Гвидо (Dan Guido) рассказал в Twitter, как ему удалось вернуть украденный электросамокат с помощью двух спрятанных меток AirTag.

AirTag — это новый продукт Apple, который позволяет найти потерянные вещи. Такую метку можно прикрепить ключам или к телефону. Но люди находят применения поинтереснее.

Как всё было

My scooter was stolen last week. Unknown to the thief, I hid two Airtags inside it. I was able to use the Apple Find My network and UWB direction finding to recover the scooter today. Here’s how it all went down: — Dan Guido (@dguido) August 10, 2021

«На прошлой неделе у меня украли электросамокат. Но воры не знали, что в нём были спрятаны две метки AirTag. Сегодня я с помощью приложения Find My Network и UWB смог вернуть себе самокат».

Самокат украли в ночь с воскресенья на понедельник, пишет Дэн. Он пошёл на ужин в ресторан и прицепил скутер к решётке с помощью наручников для мотоциклов. По невнимательности Гвидо забыл застегнуть одну манжету, и через два часа самокат исчез.

Предусмотрительный Дэн по счастливой случайности заранее спрятал два AirTag в электросамокат: один в колесо, а второй, более тонкий, в рулевой хомут. Сами метки Гвидо перевязал чёрной изолентой, чтобы их не было видно на чёрном скутере.

Сигнал от AirTag привёл хозяина к магазину электросамокатов. Угонщик привёз его туда — видимо, чтобы перепродать.

В итоге, с помощью полицейских хозяину удалось вернуть свой электросамокат. Сотрудники магазина были в шоке.

Какие трудности встретились

Полиция Нью-Йорка не очень охотно помогала Гвидо: офицеры не были знакомы с новинкой AirTag, поэтому поначалу подозревали самого Дэна. Они думали, что он хотел украсть самокат из магазина.

Но всё разрешилось: хозяин смог доказать, что это его скутер. Он подал звук на AirTag со смартфона и смог подключить самокат к приложению Ninebot.

Функция защиты от преследования могла в любой момент отключить Гвидо от этих AirTag. Apple предусмотрела, что метки могут использовать для слежки за человеком, поэтому спустя какое-то время перестаёт передавать с них сигнал.

Дэну нужно было уехать из Нью-Йорка в командировку, и он боялся, что за это время сработает функция защиты от преследования. Но спустя неделю сигнал всё ещё можно было отследить.

Как использовать AirTag для возврата вещей

Дэн Гвидо составил 4 совета по итогам своей истории:

Используйте клейкие чехлы для меток, чтобы их можно было незаметно прикрепить к вещи. Не включайте режим пропажи. Иначе вор моментально узнает, что его ищут. Действуйте быстро, пока не сработала функция защиты от преследования. Сократите личное общение с ворами и всегда зовите на помощь полицию. Не пытайтесь вернуть вещь без «подкрепления».

Источник: Twitter

Обложка: 9to5Mac