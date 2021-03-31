Stack: новый «умный» сканер документов от Google

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В Google есть внутренний инкубатор, выращивающий интересные проекты. В нём сотрудники компании доводят свои pet-проекты до состояния, когда поисковый гигант выпускает их в виде законченного продукта.

Одним из таких проектов оказался сканер документов Stack. Как и аналоги, приложение способно создать скан банковских выписок, счетов, платежей, используя для этого камеру смартфона. Но также новинка умеет и «считывать» часть ключевых данных из документов.

Это позволяет Stack распределять файлы по различным папкам. Так, например, счета за оплату будут лежать в той же папке, где и остальные счета.

Также приложение позволяет искать определённые слова по всему тексту отсканированного документа. Есть и возможность загрузить содержимое папок в Google Drive.

Источник: Блог Google