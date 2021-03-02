Раскрыта история «угона» домена Perl.com

Perl-разработчик Брайан Фой опубликовал свежий пост. В нём он рассказал историю, которая стояла за «угоном» доменного имени Perl.com в январе 2021 года.

Оказалось, что захват домена произошёл ещё в сентябре 2020 года. А уже в декабре был переведён во владение китайского регистратора BizCN. До этого доменное имя оставалось в Network Solutions, как того требовали правила «Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN).

Из-за максимально «тихого» поведения злоумышленников, владельцы Perl.com до последнего не подозревали неладное. О том, что домен «угнали», стало известно лишь в конце января, когда были заменены параметры DNS-серверов у регистратора и произошла попытка продать его за 190 тыс долларов (14 млн рублей).

Фой отметил, что если бы информация о захвате вскрылась ранее декабря 2020 года, то процесс возврата занял бы заметно меньше времени. А так, из-за аккуратности угонщиков, ситуация сложилась не лучшим для владельцев доменного имени образом.

Напомним, что именно Брайан Фой оказался одним из первых, кто сообщил о краже домена Perl.com. Тогда он опубликовал в своём Twitter-аккаунт пост с просьбой помочь связаться с регистратором.

Источник: Perl.com