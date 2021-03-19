Страшный сон Google Chrome: вышла новая версия браузера links, потребляющего чуть больше 4 МБ ОЗУ

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Разработчики из Карлова университета в Праге выпустили новую версию своего минималистичного браузера — links 2.22. Приложение способно работать как в консольном режиме, так и в графическом, пишет OpenNET.

Основные особенности браузера

В консольном режиме приложение поддерживает управление мышью (в определённых Терминалах) и различные цвета. В графическом — изображения и сглаживание шрифтов. Оба варианта браузера способны «переваривать» таблицы и фреймы.

Также links поддерживает HTML 4.0 и игнорирует дополнительные обвесы в лице JavaScript и CSS. При этом консольный вариант приложения потребляет около 2,5 МБ оперативной памяти, а графический — 4,5 МБ.

Что нового в links 2.22?

браузер научился добавлять и восстанавливать состояния консоли. Для этого используется обработчик cons.saver от проекта Midnight Commander;

появилась возможность сохранять и восстанавливать состояния Терминала. Для этого используются escape-коды xterm;

добавлена поддержка символов рамок UTF-8;

решена проблема с отображением непечатных символов.

Скачать links 2.22 можно на сайте Twibrign Labs, перейдя по ссылке.

Источник: OpenNET