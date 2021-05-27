Сын и дочь Павла Дурова впервые попали в рейтинг богатейших наследников России

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Forbes опубликовал свежий список богатейших наследников России. В него впервые попали дети основателя Telegram и ВКонтакте Павла Дурова — сын и дочь от брака с Дарьей Бондаренко.

Общее состояние ИТ-предпринимателя журнал оценил в 17,2 млрд долларов. А это значит, что потенциально у каждого из потомков Дурова имеется наследство на 8,6 млрд долларов.

Стоит отметить, что сам Павел не спешит делиться подробностями о личной жизни. Он ни разу не публиковал фотографии ни детей, ни бывшей жены.

Свежая порция информации об их отношениях появилась в документальном фильме «Дуров» Родиона Чепеля. В нём однокурсник главы Telegram Максим Петренчук рассказал, что Бондаренко и Дуров познакомились в СПбГУ и у них есть два ребёнка — 2009 и 2010 годов рождения.

Что интересно, сам Павел Валерьевич в апрельском рейтинге самых богатых людей России занял 9 строчку. В мировом рейтинге он поднялся с 565 на 112 место.

Источник: Forbes