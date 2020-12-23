Telegram начнёт монетизироваться с 2021 года

Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров опубликовал в своём личном канале пост. В нём он рассказал о достижении мессенджером таких масштабов, при которых ему необходимо начать монетизацию.

Как именно будет монетизироваться Telegram?

Дуров рассказал, что в мессенджере появятся новые функции для бизнес-команд и «пользователей с расширенными потребностями» Именно за них проект планирует брать дополнительную плату — все нынешние (базовые) возможности платформы останутся бесплатными для пользователей.

Также глава Telegram заявил, что в мессенджере появится рекламная платформа. Через неё владельцы Telegram-каналов смогут публиковать платные партнёрские материалы и посты.

Вместе с тем Дуров допустил появление в будущем платных стикеров. И нет, это не значит, что пользователей лишат бесплатных вариантов.

Что ещё пообещал Павел Дуров?

Основатель мессенджера заявил, что компания не продаётся. Также он неоднократно уточнил, что монетизация будет вводиться ненавязчиво. Это, по словам Дурова, стало возможно благодаря тем масштабам, которых уже удалось достигнуть Telegram.

Источник: Telegram-канал Павла Дурова