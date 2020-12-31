Telegram озвучил даты проведения конкурсов для разработчиков и дизайнеров в 2021 году

В официальном канале Telegram Contest появилась свежая публикация. В ней команда проекта анонсировала новые конкурсы для разработчиков и поздравила пользователей с наступающим 2021 годом.

Начнётся следующий год с конкурса для iOS-разработчиков. Им, начиная с 15 января, надо будет создать анимации интерфейса мессенджера. Следующая активность будет нацелена на разработчиков под Android. Им с 30 января будет предложено заняться проработкой интерфейсов приложения. В тот же день для знатоков С/С++ будут предложены задачи на кластеризацию контента и определение тематики каналов.

Февраль откроет конкурс для разработчиков, в котором все желающие смогут заняться обработкой аудио- и видеодорожек в звонках. Начнётся он с 15 февраля 2021 года. С 1 марта пройдёт конкурс для дизайнеров векторных анимаций — им предложат создать новые анимированные стикеры. А с 15 марта стартует конкурс на создание тематических GIF-анимаций.

Стоит отметить, что приём заявок на участие уже начался. Если у вас появилось желание поучаствовать в одном из конкурсов, пишите в «личку» ContestBot. Больше актуальной информации можно найти в Telegram-канале соревнований.

Источник: Telegram Contest