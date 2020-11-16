Российский депутат попросил Telegram забрать иски из ЕСПЧ

Антон Горелкин, депутат Госдумы и член комитета Госдумы по информполитике, написал соответствующий пост в своём Telegram-канале. В нём он предложил основателю мессенджера Павлу Дурову отозвать иски, направленные против России.

По словам чиновника, шум, связанный с блокировкой Telegram в России — это отличная рекламная кампания, инициированная государством. При этом никакого ущерба мессенджеру нанесено не было, а вот общая база пользователей только выросла.

Сейчас Telegram никто не блокирует. Дуров высказывает откровенно прогосударственные идеи, особенно в части борьбы с монополизмом иностранных IT-гигантов. (Я с этими идеями согласен) Вице-президент Телеграма, Илья Перекопский, теперь приглашаем на совещания к Михаилу Мишустину. Антон Горелкин , Депутат Госдумы

Также Горелкин предложил пойти на общие уступки. При этом он отметил, что Россия, сняв блокировку с мессенджера, свой ход в этом направлении сделала. «Было бы правильно сделать соответствующий ответный жест», — заключает чиновник своё обращение к Павлу Дурову.

Источник: Код Дурова