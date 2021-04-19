Telegram превратили в бесплатное облачное хранилище

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Пользователь GitHub под ником Pato05 разработал новый сервис — Uploadgram. С его помощью пользователи могут обмениваться файлами, загружая их на фактически безлимитные сервера Telegram.

Пока что Uploadgram существует в виде Android-приложения и Telegram-бота. Но в официальном GitHub-репозитории проекта есть информация о том, как на основе уже существующей платформы создать веб-версию и версию для iOS.

Pato05 рассказал, что мобильное приложение облачного сервиса для Android создано при помощи Flutter.

Что «умеет» Uploadgram?

Платформа позволяет загружать и скачивать любые файлы. Их можно как переименовывать, так и удалять. В качестве облачных серверов выступают «мощности» Telegram.

Весь процесс может быть анонимным — регистрация в мессенджере совершенно не обязательна.

Бот проекта доступен по ссылке.

При этом у такого варианта сервиса есть ограничения. Например, нельзя управлять загруженными файлами.

Источник: Uploadgram