Telegram стал самым скачиваемым приложением в январе 2021 года, обогнав даже TikTok

Аналитическая компания SensorTower опубликовала в своём блоге пост о самых скачиваемых приложениях планеты за январь 2021 года. Судя по нему, на первом месте оказался мессенджер Telegram. Детище Павла Дурова обогнало TikTok, Signal и многих других гигантов рынка.

За год число скачиваний приложения увеличилось в 3,8 раза — до более 63 млн установок. Наибольшей популярностью мессенджер пользовался в Индии и Индонезии. На эти страны пришлось 24% и 10% от общего числа скачиваний соответственно.

Если брать число скачиваний отдельно по магазинам приложений, то в App Store сервису Дурова досталось лишь четвёртое место, а в Google Play — первое. Уточним, что в рамках отчёта SensorTower сравнивала популярность неигровых приложений между собой.

Второе место в общем зачёте неигровых приложений за январь 2021 года досталось TikTok. Третье и четвёртое место забрали Signal и Facebook соответственно. Мессенджер WhatsApp замкнул пятёрку лидеров.

Источник: Блог SensorTower