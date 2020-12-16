Telegram временно перестал работать в России

На сайте Downdetector появилась информация о том, что ряд пользователей потеряла доступ к Telegram. Российские пользователи жалуются на потерю подключения к серверам компании, у некоторых из них перестали работать чат-боты.

Помимо России, проблема также была замечена на территории Украины и Беларуси. Что интересно, это уже второй сбой в течение последних суток.

Разработчики мессенджера никаких комментариев пока не давали.

UPD: Как оказалось, проблема с доступом к Telegram наблюдалась также в части европейских и азиатских стран. В Twitter-аккаунте компании появился пост. В нём пользователям были принесены извинения за доставленные неудобства.

Источник: Downdetector