Теперь в Twitter физический ключ безопасности можно сделать единственным методом двухфакторной аутентификации

Теперь в Twitter физический ключ безопасности можно сделать единственным методом двухфакторной аутентификации

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На мобильных устройствах и в веб-версии

Ключ безопасности — один из методов двухфакторной аутентификации в Twitter. Чтобы войти в аккаунт с помощью этого способа, потребуется физический ключ, который нужно вставить в USB-порт. Ещё вариант — синхронизация с мобильным устройством через Bluetooth или NFC. 

В марте Twitter обещал, что вскоре позволит использовать секретные ключи в качестве единственного метода двухфакторной авторизации. Теперь такая возможность действительно появилась. Причем как на мобильных устройствах, так и в веб-версии. 

Как настроить ключ безопасности

Вот, какую инструкцию даёт Twitter:

  1. Чтобы начать настройку, необходимо включить функцию двухфакторной аутентификации с помощью текстового сообщения или приложения для аутентификации.
  2. Нажмите Ключ безопасности
  3. При появлении запроса введите свой пароль.
  4. Прочитайте общие инструкции, затем нажмите Начать.
  5. Вставьте ключ в USB-порт компьютера или синхронизируйте его через Bluetooth или NFC. Вставив ключ, нажмите кнопку на нем.
  6. Следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы завершить настройку.
  7. Секретный ключ появится в разделе Управление ключами безопасности на странице Двухфакторная аутентификация

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Физический ключ для двухфакторной аутентификации — самый безопасный метод. Другие способы предполагают наличие кода для авторизация, а его могут перехватить злоумышленники.

Источник: Блог Twitter