Теперь в Twitter физический ключ безопасности можно сделать единственным методом двухфакторной аутентификации

Ключ безопасности — один из методов двухфакторной аутентификации в Twitter. Чтобы войти в аккаунт с помощью этого способа, потребуется физический ключ, который нужно вставить в USB-порт. Ещё вариант — синхронизация с мобильным устройством через Bluetooth или NFC.
В марте Twitter обещал, что вскоре позволит использовать секретные ключи в качестве единственного метода двухфакторной авторизации. Теперь такая возможность действительно появилась. Причем как на мобильных устройствах, так и в веб-версии.
Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web.
Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6 pic.twitter.com/aPDOnbRtVk
— Twitter Support (@TwitterSupport) June 30, 2021
Как настроить ключ безопасности
Вот, какую инструкцию даёт Twitter:
- Чтобы начать настройку, необходимо включить функцию двухфакторной аутентификации с помощью текстового сообщения или приложения для аутентификации.
- Нажмите Ключ безопасности.
- При появлении запроса введите свой пароль.
- Прочитайте общие инструкции, затем нажмите Начать.
- Вставьте ключ в USB-порт компьютера или синхронизируйте его через Bluetooth или NFC. Вставив ключ, нажмите кнопку на нем.
- Следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы завершить настройку.
- Секретный ключ появится в разделе Управление ключами безопасности на странице Двухфакторная аутентификация.
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Физический ключ для двухфакторной аутентификации — самый безопасный метод. Другие способы предполагают наличие кода для авторизация, а его могут перехватить злоумышленники.
Источник: Блог Twitter