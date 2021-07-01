Теперь в Twitter физический ключ безопасности можно сделать единственным методом двухфакторной аутентификации

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Ключ безопасности — один из методов двухфакторной аутентификации в Twitter. Чтобы войти в аккаунт с помощью этого способа, потребуется физический ключ, который нужно вставить в USB-порт. Ещё вариант — синхронизация с мобильным устройством через Bluetooth или NFC.

В марте Twitter обещал, что вскоре позволит использовать секретные ключи в качестве единственного метода двухфакторной авторизации. Теперь такая возможность действительно появилась. Причем как на мобильных устройствах, так и в веб-версии.

Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web. Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6 pic.twitter.com/aPDOnbRtVk — Twitter Support (@TwitterSupport) June 30, 2021

Как настроить ключ безопасности

Вот, какую инструкцию даёт Twitter:

Чтобы начать настройку, необходимо включить функцию двухфакторной аутентификации с помощью текстового сообщения или приложения для аутентификации. Нажмите Ключ безопасности. При появлении запроса введите свой пароль. Прочитайте общие инструкции, затем нажмите Начать. Вставьте ключ в USB-порт компьютера или синхронизируйте его через Bluetooth или NFC. Вставив ключ, нажмите кнопку на нем. Следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы завершить настройку. Секретный ключ появится в разделе Управление ключами безопасности на странице Двухфакторная аутентификация.

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Физический ключ для двухфакторной аутентификации — самый безопасный метод. Другие способы предполагают наличие кода для авторизация, а его могут перехватить злоумышленники.

Источник: Блог Twitter