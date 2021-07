Теперь в Twitter физический ключ безопасности можно сделать единственным методом двухфакторной аутентификации

Ключ безопасности — один из методов двухфакторной аутентификации в Twitter. Чтобы войти в аккаунт с помощью этого способа, потребуется физический ключ, который нужно вставить в USB-порт. Ещё вариант — синхронизация с мобильным устройством через Bluetooth или NFC.

В марте Twitter обещал, что вскоре позволит использовать секретные ключи в качестве единственного метода двухфакторной авторизации. Теперь такая возможность действительно появилась. Причем как на мобильных устройствах, так и в веб-версии.

Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web.

Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6 pic.twitter.com/aPDOnbRtVk

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 30, 2021