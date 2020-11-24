Tesla Model X взломали и украли всего за 1,5 минуты

Основным недостатком данного метода можно назвать его относительную «замороченность» — злоумышленнику необходимо соблюсти ряд мер, чтобы взлом оказался успешным.

Во-первых, ему нужно получить уникальный ID-автомобиля. Но это, пожалуй, самая простая часть, так как этот номер можно легко узнать через лобовое стекло электромобиля. Во-вторых, для успешного взлома пользователю необходимо находиться на расстоянии не дальше 5 метров от брелока бесключевого доступа потенциальной жертвы. Ну и в-третьих, устройство, которое используется для хака, достаточно громоздкое и требовательное к навыкам пользователя.

Ознакомиться с видео, в котором создатель взлома демонстрирует весь процесс, вы можете ниже:

Отметим, что сам Воутерс передал специалистам Tesla информацию о найденной им уязвимости ещё в середине августа. Широкой же общественности о своей находке он сообщил именно сейчас, так как производитель электромобиля уже начал выпускать обновления прошивки, закрывающей дыру в безопасности авто.

Источник: ZDnet