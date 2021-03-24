Tesla начала принимать биткоины

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Tesla теперь компания принимает платежи в биткоинах. При этом биткоин, выплаченный Тесле, останется таковым, и его не конвертируют в другую валюту, заявил Илон Маск. Также он добавил, что компания использует ПО с открытым исходным кодом и управляет нодами напрямую.

По информации на сайте, у клиентов есть два способа оплатить покупки. Можно отсканировать QR-код или скопировать и вставить адрес и точную сумму в кошелек. После оплаты заказ подтвердят в течение шести часов. Если вы не отправили всю сумму сразу, Tesla может его отменить.

Пока система доступна только в США, но в этом году её должны запустить в других странах.