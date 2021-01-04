Только Госуслуги: в Москве и Подмосковье хотят избавиться от бумажных уведомлений о штрафах

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в Административный кодекс. Чиновники хотят избавиться от бумажных уведомлений о штрафах и оставить только те, которые приходят в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Руководители регионов объясняют свою инициативу экономией. Почта России взимает комиссию за каждое отправление, при этом больше половины из них остаются невостребованными: должники платят в электронной форме. В документе представлена статистика за 2019 год. На оплату бумажных уведомлений в Москве и Подмосковье потратили 3,16 млрд рублей; электронные оповещения обошлись в 156,9 млн рублей.

На конец 2020 года уведомления о штрафах в электронном виде получают 17 % московских водителей. В мэрии сообщают, что это позволяет городу сэкономить более 155 млн рублей в год.

Граждане, у которых нет учётной записи на портале «Госуслуги», продолжат получать извещения о штрафах заказным письмом.

Источник: Baza.io